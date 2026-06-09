O Projeto Nossa Energia está no CRAS Vila Nasser, em Campo Grande, oferecendo serviços gratuitos como cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, troca de lâmpadas, palestras educativas, distribuição de materiais informativos, sessão de cinema e sorteios de geladeiras e ventiladores. As atividades seguem até quarta-feira (10).

Somente nos primeiros meses de 2026, a iniciativa já substituiu 17,8 mil lâmpadas antigas por modelos mais econômicos, além de sortear 640 ventiladores e 190 geladeiras para famílias de baixa renda em Mato Grosso do Sul.

“A ação é voltada para consumidores cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ou moradores de comunidades com alto índice de vulnerabilidade social”, explica o engenheiro especialista em Eficiência Energética da Energisa MS, Emerson Rivelino.

O projeto integra o Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Aneel, e busca incentivar o consumo consciente e a redução dos gastos com energia elétrica.

Serviço

Programação Unidade Móvel Nossa Energia – Vila Nasser (Campo Grande)

8 a 10 de junho

Local: CRAS Vila Nasser, localizado na Rua Januário Barbosa, 366, Vila Nasser

Horário: 8h às 13h

Atividades

• Cadastro na Tarifa Social

• Troca de lâmpadas

• Distribuição de materiais educativos

-10 de junho – programação cultural e social

• 18h — Cinema na Unidade Móvel Educacional

• 19h — Sorteio de 10 geladeiras e 20 ventiladores para clientes cadastrados na Tarifa Social, mediante participação na troca de lâmpadas.





