Quem quiser renovar o guarda-roupa e ainda ajudar uma boa causa terá uma oportunidade no dia 8 de agosto. O Asilo São João Bosco promove mais uma edição do Saldão do Bem, em Campo Grande, com roupas, calçados e acessórios vendidos por preço único de R$ 10 a peça. O bazar acontece das 8h às 17h e toda a renda será destinada à manutenção da instituição, que atende cerca de 90 idosos.

As peças colocadas à venda foram recebidas por meio de doações e selecionadas para o evento. O dinheiro arrecadado será usado para custear despesas com alimentação, medicamentos, fraldas geriátricas, produtos de higiene, limpeza e outros itens necessários para o atendimento diário dos moradores.

Segundo a presidente do Asilo São João Bosco, Isislene Gomes Magalhães, a primeira edição do Saldão superou as expectativas e motivou a realização de um novo evento.

"Ficamos muito felizes com a resposta da população. O primeiro Saldão do Bem foi um sucesso e isso nos motivou a preparar uma nova edição. Desta vez, vamos disponibilizar peças ainda melhores, mantendo um preço acessível para beneficiar quem procura roupas de qualidade sem gastar muito. É uma ação em que todos ganham: quem compra faz um bom negócio e ainda contribui diretamente com os cuidados oferecidos aos nossos idosos", afirmou.

Além de arrecadar recursos, a iniciativa também busca aproximar a comunidade do trabalho desenvolvido pela instituição e incentivar a participação da população em outras ações promovidas ao longo do ano.

Fundado em 1923, o Asilo São João Bosco é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, cerca de 56% dos recursos necessários para manter os atendimentos dependem de doações da comunidade.

Serviço

Saldão do Bem – Asilo São João Bosco

Data: 8 de agosto

Horário: das 8h às 17h

Local: Asilo São João Bosco, em Campo Grande

Preço:R$ 10 por peça

Informações: (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626.