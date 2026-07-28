O Sesc/MS realiza até as 14h do dia 3 de agosto um leilão on-line com 171 lotes de bens móveis, abertos para pessoas físicas e jurídicas de todo o Brasil. Os lances devem ser feitos pela plataforma www.reginaaudeleiloes.com.br, mediante cadastro prévio com login e senha.

Entre os itens disponíveis estão equipamentos odontológicos, aparelhos para academias, móveis e outros bens. Um dos destaques é um aparelho peitoral Movement, com lance inicial de R$ 1,2 mil. Também há lotes com cadeiras odontológicas a partir de R$ 1.250 e balanças digitais com lance inicial de R$ 50.

Os interessados poderão vistoriar os bens presencialmente entre os dias 29 e 31 de julho, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, no pátio da Casa de Leilões, na Rua Jaboatão, 271, Bairro Silvia Regina, em Campo Grande.

O lote 171, composto por sucata de um forno industrial vitrocerâmico, está no Sesc Centro Cultural Bonito e exige agendamento prévio para visita.

O edital completo e a relação dos lotes estão disponíveis em https://www.reginaaudeleiloes.com.br/leilao/bens-moveis-de-sesc-ms/1719. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3363-5417.