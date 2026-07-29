O Programa de Exploração da Rodovia (PER), previsto no contrato de concessão da BR-158, deu início a mais uma etapa de investimentos com a recuperação de acostamentos em trechos da rodovia. A Way-112 – Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A. iniciou as obras com aporte aproximado de R$ 1,8 milhão para melhorar as condições estruturais da via, ampliar a segurança dos motoristas e preservar a infraestrutura.

Os serviços serão executados entre os quilômetros 98,2 e 141,9 da BR-158, totalizando 1,99 quilômetro de acostamentos recuperados. A previsão é de conclusão até dezembro de 2026.

A intervenção será realizada por meio da técnica de reciclagem do pavimento, que reaproveita o solo existente, reforçado com cimento para formar uma base mais resistente. Em seguida, será aplicada uma nova camada de asfalto, restabelecendo as condições do acostamento.

Além de oferecer um espaço mais seguro para paradas em casos de emergência, a obra facilitará o deslocamento de ambulâncias, guinchos e equipes de atendimento operacional. A recuperação também ajuda a preservar as bordas da pista principal, reduzindo o desgaste do pavimento, a necessidade de manutenções corretivas e proporcionando mais conforto e segurança aos usuários da rodovia.