Oportunidade
Mutirão oferece até 98% de desconto para quitar contas de luz atrasadas
Energisa realiza atendimento especial neste sábado em Campo Grande para clientes negociarem débitos com condições facilitadas
Clientes com contas de energia em atraso terão uma oportunidade para colocar as finanças em dia neste sábado (1º), em Campo Grande. A Energisa realiza um mutirão de negociação de débitos com descontos de até 98% e parcelamento em até 36 vezes para consumidores que desejam regularizar suas pendências.
O atendimento será realizado na agência central da Energisa, localizada na Rua Calógeras, nº 2.499, no Centro, das 8h às 12h. Durante a ação, os clientes poderão consultar as condições disponíveis e buscar um acordo que se encaixe no orçamento.
Segundo o gerente comercial da Energisa MS, Guilherme Paraná, cada caso será analisado individualmente para que a empresa consiga oferecer uma alternativa adequada ao consumidor. “O valor da dívida será analisado para que possamos chegar a uma condição que realmente caiba no bolso do cliente”, afirma.
Desde o início da campanha de negociação, 71,9% dos clientes de Mato Grosso do Sul que estavam aptos a participar já procuraram a empresa para regularizar os débitos.
Um dos consumidores que aproveitou a oportunidade foi o prestador de serviço Pedro Moraes. Com quatro contas de luz em atraso, ele conseguiu fechar um acordo após analisar as condições oferecidas e saiu do atendimento com uma solução que se encaixou no orçamento.
Além do atendimento presencial durante o mutirão, os clientes também podem negociar as dívidas pelo WhatsApp, por meio da assistente virtual Gisa.
Serviço
Mutirão Negocia Energisa
📍 Local: Agência Central da Energisa – Rua Calógeras, nº 2.499 – Centro, Campo Grande
📅 Data: sábado (1º de agosto)
⏰ Horário: das 8h às 12h