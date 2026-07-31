Clientes com contas de energia em atraso terão uma oportunidade para colocar as finanças em dia neste sábado (1º), em Campo Grande. A Energisa realiza um mutirão de negociação de débitos com descontos de até 98% e parcelamento em até 36 vezes para consumidores que desejam regularizar suas pendências.

O atendimento será realizado na agência central da Energisa, localizada na Rua Calógeras, nº 2.499, no Centro, das 8h às 12h. Durante a ação, os clientes poderão consultar as condições disponíveis e buscar um acordo que se encaixe no orçamento.

Segundo o gerente comercial da Energisa MS, Guilherme Paraná, cada caso será analisado individualmente para que a empresa consiga oferecer uma alternativa adequada ao consumidor. “O valor da dívida será analisado para que possamos chegar a uma condição que realmente caiba no bolso do cliente”, afirma.

Desde o início da campanha de negociação, 71,9% dos clientes de Mato Grosso do Sul que estavam aptos a participar já procuraram a empresa para regularizar os débitos.

Um dos consumidores que aproveitou a oportunidade foi o prestador de serviço Pedro Moraes. Com quatro contas de luz em atraso, ele conseguiu fechar um acordo após analisar as condições oferecidas e saiu do atendimento com uma solução que se encaixou no orçamento.

Além do atendimento presencial durante o mutirão, os clientes também podem negociar as dívidas pelo WhatsApp, por meio da assistente virtual Gisa.

Serviço

Mutirão Negocia Energisa

📍 Local: Agência Central da Energisa – Rua Calógeras, nº 2.499 – Centro, Campo Grande

📅 Data: sábado (1º de agosto)

⏰ Horário: das 8h às 12h