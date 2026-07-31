A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 59 anos acusado de deixar a companheira, de 73 anos, em estado de abandono no Bairro Jardim Samambaia. O suspeito foi localizado pelos policiais malhando em uma academia na Capital.

A ação do SIG da 1ª Deam teve início após a unidade receber uma mensagem de áudio da vítima pedindo socorro. Ao chegarem ao endereço com o portão trancado, os policiais ouviram a voz fraca da moradora e arrombaram o imóvel.

A idosa foi encontrada de joelhos no chão da entrada, em estado severo de desnutrição e sem condições de higiene. Ela relatou com extrema dificuldade que estava sozinha e desassistida enquanto o companheiro treinava no bairro vizinho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado com urgência para prestar socorro e encaminhou a vítima para atendimento hospitalar. Em seguida, os agentes foram até o centro esportivo no Jardim Panorama e efetuaram a prisão do homem.

O autor foi autuado em flagrante na Deam por abandono de incapaz majorado com os agravantes da Lei Maria da Penha. O preso permanece custodiado em uma das celas da delegacia e está à disposição do Poder Judiciário.