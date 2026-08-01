O Conselho de Arquitetura e Urbanismo realiza o Encontro do Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul nos dias 14 e 15 de agosto. O evento gratuito ocorre na Cidade Universitária da UFMS, na Capital, com foco em preservação e restauro.

A programação vai reunir profissionais e acadêmicos para debater a valorização da memória histórica brasileira e regional. A iniciativa é promovida pela Câmara Temática de Patrimônio do CAU/MS em parceria com instituições culturais.

A coordenadora do setor, Lauzie Xavier, destacou a relevância de aproximar a comunidade universitária do tema da conservação. O presidente do conselho, Paulo Cesar do Amaral, convocou a categoria a fortalecer a atuação na área.

O encontro contará com palestras, painéis de debate e visitas técnicas ao Museu de Arqueologia da universidade. Os participantes também vão conhecer o canteiro de obras no território da Comunidade Quilombola Tia Eva.

As atividades integram a 2ª Jornada Estadual do Patrimônio, realizada em conjunto com a Fundação de Cultura e o Iphan. O tema central deste ano aborda as paisagens culturais e suas transformações no Estado.