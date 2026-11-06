O cachorro Max, da raça Lhasa Apso, desapareceu na tarde de quinta-feira (5), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A tutora procura pelo animal e oferece uma recompensa de R$ 300 para quem fornecer informações que ajudem a encontrá-lo.

Max tem 12 anos, é de porte pequeno e está acima do peso. Ele é branco, com manchinhas bege, e sumiu por volta das 16h, nas proximidades do Depósito Casarão.

A preocupação da tutora é maior porque o cachorro possui uma doença hepática e depende de medicação e alimentação especial. Por ser idoso e necessitar de cuidados específicos, a família busca informações sobre seu paradeiro.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Max pode entrar em contato pelo telefone (67) 99915-3288.

Cartaz | Divulgação

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