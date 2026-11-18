O prefeito de Sidrolândia, Rodrigo Basso (PL), promoveu mudanças no comando de duas secretarias municipais. O produtor rural João Câmara Filho, conhecido como Totó Câmara, foi nomeado secretário de Governo e Desburocratização (Segov), enquanto Natalino José Gonzaga deixou a pasta para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Sedema).

As nomeações foram oficializadas por decretos publicados na terça-feira (17). Totó é o terceiro titular da Secretaria de Governo desde o início da atual gestão. Filho de João Totó Câmara, ex-prefeito de Dourados, ex-deputado federal e ex-conselheiro do Tribunal de Contas.

Natalino esteve à frente da Segov no início da administração municipal, deixou o cargo em março para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e retornou em outubro. Agora, passa a responder pelas políticas de desenvolvimento econômico e meio ambiente do município.