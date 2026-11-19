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Paraquedistas aperfeiçoam técnicas durante salto em Terenos no exercício Perseu
Ação faz parte do Exercício Conjunto Perseu, principal treinamento do Exército Brasileiro em 2026
Cerca de 100 militares da Brigada de Infantaria Paraquedista participam do exercício conjunto Perseu, que mobiliza tropas do Exército Brasileiro em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. A operação tem como objetivo treinar a atuação das forças militares em cenários de combate e emprego estratégico na faixa de fronteira.
Segundo o comandante do Batalhão de Precursores, coronel Ricardo Assis Vitório, a brigada, sediada no Rio de Janeiro, iniciou a concentração estratégica em Campo Grande no dia 9 de novembro. Desde então, os militares participam das atividades previstas no treinamento, que também alcançam municípios como Aquidauana, Jardim, Dourados e Porto Murtinho.
"É um treinamento, um adestramento que visa empregar diversas tropas do Exército Brasileiro que se deslocaram para cá [...] e a partir daí se desdobraram em toda a faixa de fronteira também, inclusive, nas cidades como Aquidauana, Jardim, Porto Murtinho, Dourados [...]", frisou.
O coronel explicou que uma das principais capacidades empregadas pela unidade é o lançamento de paraquedistas em áreas ocupadas pelo inimigo. A atividade exige planejamento e condições meteorológicas específicas, principalmente em relação à visibilidade, altura e velocidade do vento. Para a realização dos saltos, o limite estabelecido é de 13 nós.
O exercício é considerado o principal treinamento do Exército Brasileiro em 2026 e integra o calendário de atividades conjuntas do Ministério da Defesa, com participação também da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Na operação de lançamento, os paraquedistas contam com o apoio de uma aeronave C-105 Amazonas e sua tripulação.
Vitório também destacou que o ambiente pantaneiro apresenta desafios próprios para os militares.
"Cada zona de lançamento, a depender da área do território, ela vai proporcionar ao paraquedista características ímpares, no caso aqui do nosso ambiente pantaneiro [...] o solo que por vezes pode estar alagado, encharcado, o próprio clima, o calor vai exigir do paraquedista uma adaptação rápida também ao ambiente", destacou o coronel.
As áreas de lançamento podem ter terrenos alagados ou encharcados, enquanto o calor exige adaptação rápida da tropa para que os integrantes consigam continuar cumprindo suas missões após o salto.