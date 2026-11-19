Cerca de 100 militares da Brigada de Infantaria Paraquedista participam do exercício conjunto Perseu, que mobiliza tropas do Exército Brasileiro em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. A operação tem como objetivo treinar a atuação das forças militares em cenários de combate e emprego estratégico na faixa de fronteira.

Segundo o comandante do Batalhão de Precursores, coronel Ricardo Assis Vitório, a brigada, sediada no Rio de Janeiro, iniciou a concentração estratégica em Campo Grande no dia 9 de novembro. Desde então, os militares participam das atividades previstas no treinamento, que também alcançam municípios como Aquidauana, Jardim, Dourados e Porto Murtinho.

"É um treinamento, um adestramento que visa empregar diversas tropas do Exército Brasileiro que se deslocaram para cá [...] e a partir daí se desdobraram em toda a faixa de fronteira também, inclusive, nas cidades como Aquidauana, Jardim, Porto Murtinho, Dourados [...]", frisou.

O coronel explicou que uma das principais capacidades empregadas pela unidade é o lançamento de paraquedistas em áreas ocupadas pelo inimigo. A atividade exige planejamento e condições meteorológicas específicas, principalmente em relação à visibilidade, altura e velocidade do vento. Para a realização dos saltos, o limite estabelecido é de 13 nós.

O exercício é considerado o principal treinamento do Exército Brasileiro em 2026 e integra o calendário de atividades conjuntas do Ministério da Defesa, com participação também da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Na operação de lançamento, os paraquedistas contam com o apoio de uma aeronave C-105 Amazonas e sua tripulação.

Vitório também destacou que o ambiente pantaneiro apresenta desafios próprios para os militares.

"Cada zona de lançamento, a depender da área do território, ela vai proporcionar ao paraquedista características ímpares, no caso aqui do nosso ambiente pantaneiro [...] o solo que por vezes pode estar alagado, encharcado, o próprio clima, o calor vai exigir do paraquedista uma adaptação rápida também ao ambiente", destacou o coronel.

As áreas de lançamento podem ter terrenos alagados ou encharcados, enquanto o calor exige adaptação rápida da tropa para que os integrantes consigam continuar cumprindo suas missões após o salto.