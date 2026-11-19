A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão contra um investigado de praticar abuso sexual contra uma criança, em Corumbá. A 'Operação Sentinela' foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, dia 19.

Segundo a instituição, a deflagração da ação está relacionada à proteção de criança com indícios de ter sido vítima de abuso sexual no âmbito familiar.

A operação contou com a participação do Conselho Tutelar e teve por objetivo preservar, sobretudo, o interesse e a integridade da criança.

A Polícia Federal se limitou a passar informações para não permitir a identificação da criança ou de seus familiares.