Moradores da zona rural de Campo Grande terão a oportunidade de vacinar seus animais contra a raiva durante o feriado da Consciência Negra. A mobilização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) acontece nesta sexta-feira (20), das 7h às 11h, nos distritos de Rochedinho e Aguão.

Os tutores poderão procurar a USF Rochedinho, na Rua Guia Lopes, 262, ou a USF Aguão, localizada na BR-080, km 35, saída para Rochedo.

A ação também chegará a propriedades mais distantes. Equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorrerão localidades como o Assentamento Conquista e a Associação Sucuri para ampliar o acesso à imunização.

A vacinação ajuda a prevenir a raiva, doença grave que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Em caso de chuva, a programação poderá ser alterada ou adiada. Se necessário, os atendimentos serão estendidos ao fim de semana.