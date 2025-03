Adriane entrega novas casas no bairro Iguatemi nesta segunda-feira

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), realiza nesta segunda-feira (10) a entrega de casas no bairro Iguatemi II, na região norte da Capital. As residências serão entregues a famílias da extinta Comunidade Mandela. Esta é uma continuidade de ações anteriores, nas quais outras famílias já foram beneficiadas com moradias.

A entrega das casas, que ocorrerá às 14h, tem o apoio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) e foi viabilizada com recursos próprios da Prefeitura. A iniciativa faz parte dos esforços da administração municipal para combater a ocupação irregular e garantir moradia digna para a população.

As obras começaram em dezembro de 2023, após a escolha de áreas com base na proximidade a serviços essenciais como escolas, Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e postos de saúde. A entrega ocorrerá na Rua Rosa Maria Lopes Contos, nº 1.214.

