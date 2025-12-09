Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica

A convocação saiu nesta terça-feira no Diogrande e contempla o Programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1

09 dezembro 2025 - 19h12Taynara Menezes
Apartamentos popularesApartamentos populares  
Dr Canela

Foi publicada nesta terça-feira (9) a lista dos candidatos pré-selecionados para 30 apartamentos do Residencial Jardim Antártica, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, no Diogrande nº 8.153.

A seleção das famílias ocorreu no dia 6 de dezembro, durante a abertura do Natal dos Sonhos, na Praça Ary Coelho. O processo seguiu a Portaria nº 738/2024 do Ministério das Cidades, que estabelece critérios de prioridade para atendimento habitacional.

A lista está organizada em categorias: Público Geral, Situação de Rua, Idosos, Pessoas com Deficiência (PCD) e Vulnerabilidade, com vagas próprias para cada grupo.

Os pré-selecionados devem enviar documentação para validação das informações fornecidas na inscrição, etapa necessária para habilitação final. A lista completa está disponível no Diogrande nº 8.153.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha.
Cidade
Com prazo até sexta, quase 2 mil cartas esperam adoção em campanha do Papai Noel dos Correios
O sorteio definiu 50 vagas e 50 suplentes para cada categoria
Cidade
Recomeçar Moradia sorteará mulheres e pessoas com deficiência nesta terça-feira
Capital abre inscrições para contratação temporária para auxiliar de acesso predial
Cidade
Capital abre inscrições para contratação temporária para auxiliar de acesso predial
Justiça obriga prefeitura a limpar terrenos públicos e privados abandonados em Campo Grande
Cidade
Justiça obriga prefeitura a limpar terrenos públicos e privados abandonados em Campo Grande
Contribuintes de Campo Grande têm até esta sexta-feira (12) para aproveitar o Programa de Regularização Fiscal
Cidade
Atenção, contribuintes! Última semana para aproveitar Refis com até 80% de desconto
A Cacimba Sorvetes convida a comunidade a participar do evento
Cidade
Papai Noel chega à sorveteria da Capital para celebrar o Natal
Sofá foi descartado irregularmente na via pública
Cidade
VÍDEO: Morador se indigna com descarte de sofá por motorista de picape em Campo Grande
A cebola nacional também pesou mais no bolso
Cidade
Balanço semanal: Batata-doce cai, enquanto jiló e cebola ficam mais caros na Ceasa/MS
As propostas podem ser encaminhadas por e-mail ou entregues presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão
Cidade
Edital abre prazo de 5 dias para adoção de áreas públicas em Campo Grande
Fachada UPA
Cidade
Mais de 70 médicos são convocados para reforçar saúde na Capital

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim