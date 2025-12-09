Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica

Foi publicada nesta terça-feira (9) a lista dos candidatos pré-selecionados para 30 apartamentos do Residencial Jardim Antártica, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, no Diogrande nº 8.153.

A seleção das famílias ocorreu no dia 6 de dezembro, durante a abertura do Natal dos Sonhos, na Praça Ary Coelho. O processo seguiu a Portaria nº 738/2024 do Ministério das Cidades, que estabelece critérios de prioridade para atendimento habitacional.

A lista está organizada em categorias: Público Geral, Situação de Rua, Idosos, Pessoas com Deficiência (PCD) e Vulnerabilidade, com vagas próprias para cada grupo.

Os pré-selecionados devem enviar documentação para validação das informações fornecidas na inscrição, etapa necessária para habilitação final. A lista completa está disponível no Diogrande nº 8.153.

