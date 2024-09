MS teve temperatura mínima de 12,5°C nas primeiras horas da manhã

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), divulgou os dados com temperaturas mínimas registradas na manhã desta segunda-feira (16) e quantidade chuva observada nas últimas 72h.

Conforme o boletim, temperatura mínima ocorreu em Ponta Porã que marcou 12,5°C entre a madrugada e as primeiras horas da manhã. Aral Moreira não ficou muito atrás com 12,9°C registrados, enquanto em Sete Quedas e Amambai foram 13,3°C.

Chuvas

Em um estado que sofre com um incêndio florestal que se estende por meses e chegando a várias regiões, a chuva é bem-vinda e ela chegou nas últimas 72 horas em Mato Grosso do Sul junto com o aumento de umidade do ar.

O maior nível de chuva acumulada foi em Bonito, onde choveu 67,2mm. As cidades de Dourados, Ponta Porã e Mundo Novo tiveram índices acima dos 46 mm.

Em Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Pardo, os índices ficaram abaixo de 10mm.

