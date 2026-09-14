Devido às condições climáticas previstas para ao longo da semana e principalmente no próximo fim de semana, a segunda edição do Bosque Degust by Saborise foi adiada.

Dessa forma, o evento que seria realizado nos dias 18 e 19 de setembro, foi remanejado para os dias 23 e 24 de outubro, no Bosque dos Ipês.

Como a programação ocorre ao ar livre e reúne gastronomia, música e experiências para o público, a organização decidiu pela mudança para garantir melhores condições para visitantes, expositores, equipes e atrações.

A nova edição será realizada no Bosque dos Ipês e deve reunir aproximadamente 30 expositores, além de atrações musicais e novidades. A programação completa, com horários e atrações, será divulgada posteriormente.

A primeira edição do Bosque Degust foi realizada em agosto e teve boa receptividade do público. A proposta é manter o evento como um espaço de gastronomia, música e convivência em Campo Grande.

O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos Estados, em Campo Grande.