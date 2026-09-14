A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou 32 casos de sarampo no Estado em 2026. O novo balanço inclui dois registros na capital paulista: uma menina de 6 meses, com esquema vacinal incompleto, e um homem de 28 anos, que tinha histórico de vacinação contra a doença.

Dos casos confirmados, 29 foram registrados na cidade de São Paulo, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Em 23 ocorrências, os pacientes não tinham registro de vacinação ou apresentavam o esquema vacinal incompleto.

Os dois novos casos foram notificados em agosto e estão relacionados a cadeias de transmissão que já foram identificadas e são acompanhadas pelas equipes de vigilância epidemiológica. As amostras dos pacientes foram analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Ao todo, quatro cadeias de transmissão do sarampo foram identificadas no Estado. A primeira ocorreu entre março e abril e estava relacionada a dois casos importados. A cadeia foi considerada encerrada após 12 semanas sem novos registros da doença.

Já as cadeias identificadas em junho, julho e agosto continuam sob monitoramento das autoridades de saúde. As equipes investigam os casos, acompanham pessoas que tiveram contato com os pacientes e avaliam a necessidade de vacinação e de outras medidas para interromper a circulação do vírus.

A vacinação é considerada a principal forma de prevenção contra o sarampo. A doença é altamente contagiosa e pode provocar complicações, principalmente em crianças pequenas.