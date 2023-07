Aos 90 anos, idoso é o fisiculturista mais velho do mundo

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Uma dieta baseada em cogumelos e azeite, uma rotina que inclui academia três vezes por semana com duas horas de malhação pesada e um ensaio nu exclusivo pra chamar de seu. Tudo isso aos 90 anos. Esta é a vida de Jim Arrington, que foi reconhecido como o fisiculturista mais velho do planeta pela primeira vez, em 2015, pelo Guinness World Records, o livro dos recordes.

Arrington, que é bisavô, falou sobre como alcançou um nível de condicionamento físico superior ao de muitas pessoas com metade de sua idade em entrevista publicada na quarta-feira (19), pelo Guinness.

"O que funciona para uma pessoa em um momento de sua vida não é o mesmo [em outros momentos]", disse o americano, que tem mais de sete décadas como fisiculturista. Ele afirma ter seguido uma dieta com carne e leite por muito, até perceber que seu corpo estava inflamando com o passar dos anos e decidir mudar o cardápio.

Arrington nasceu prematuro, pesando 2,5 kg, e passou a infância lutando contra a asma e outras doenças frequentes. A rotina com pesos começou aos 15 anos.

Hoje ele vive em Los Angeles, nos EUA, e diz que não se impressiona com seu físico, mas que isso o motiva a continuar participando (e se saindo vitorioso) de competições de fisiculturismo na terceira idade - principalmente porque as pessoas o enxergam como inspiração.

"Eu via todos esses fisiculturistas fantásticos e sabia que a única maneira de conseguir isso seria ultrapassando todos. E foi exatamente o que fiz", explicou.

Segundo o The Guardian, um professor do local onde Arrington treina disse que o idoso faz "mais do que 60% de seus alunos ou de qualquer pessoa que vem a esta academia".

No ano passado, Arrington posou nu para a revista Men's Health. "Na minha idade, seu corpo é muito mais frágil. Você precisa ter mais cuidado ao treinar e não pode abusar. [...] A força física não é tão importante para mim. Gosto de ser forte, mas tenho ossos, ligamentos e tudo muito pequenos", disse ele na época da publicação do ensaio.

"Eu aprendi o segredo do fisiculturismo em 1974 com Ken Waller [um ex-fisiculturista americano]. Ele me disse para fazer o que funciona para você. Eu pensei 'bem, muito obrigado'. Mas isso é essencialmente o que você precisa fazer: experimentar para ver o que funciona para você. Permaneci nisso por mais de 75 anos porque sou focado para objetivos".

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também