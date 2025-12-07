Menu
Comportamento

Para encarar férias escolares, psiquiatra alerta: "Autocuidado é sobrevivência e não luxo"

O tradicional descanso de dezembro

07 dezembro 2025 - 15h44Taynara Menezes

As férias é um período de diversão e pausa da rotina para criançada, já para os pais, adultos em geral, esse momento pode ser desafiador. A trégua escolar, longe de ser apenas descanso, revela vulnerabilidades e sobrecargas emocionais tanto para os pequenos quanto para os responsáveis. A psiquiatra Silmara Medeiros explica que o período de férias desorganiza a rotina e expõe sentimentos muitas vezes reprimidos ao longo do ano.

"Os pais chegam às férias já cansados do ano inteiro, no corpo, na mente e na alma. E nesse cenário, as férias aumentam: ruído, exigência física, falta de tempo a sós, sobrecarga emocional. A mente adulta entra muitas vezes em sobrecarga sensorial. E um adulto em sobrecarga reage por irritação, não por má vontade. Por isso, o autocuidado nas férias é sobre sobrevivência emocional, não luxo", esclareceu.

Para as crianças, a ausência de rotina, horários e atividades previsíveis aumenta birras, carência afetiva, impulsividade e dificuldades de sono. Já os adultos, especialmente mães e pais, enfrentam irritabilidade, sensação de “não dar conta” e cansaço mental. “Isso não é falha, é neurobiologia. O cérebro humano funciona melhor quando sabe o que esperar. Nas férias, ninguém sabe”, explica Silmara.

O peso da culpa também acompanha muitos pais. A médica lembra que a busca pela perfeição consome energia que poderia nutrir o vínculo familiar. Crianças não precisam de pais perfeitos, mas de pais reais e presentes. 

Para as crianças, movimento e previsibilidade são fundamentais. Silmara reforça que o corpo ativo regula emoções e ajuda a gastar energia acumulada, reduzindo irritação e conflitos. Por outro lado, o tédio, muitas vezes malvisto pelos adultos, é essencial para o desenvolvimento da criatividade, autonomia e autoconhecimento. “Quando os pais tentam preencher cada minuto do dia, matam a imaginação, aumentam a ansiedade e criam dependência emocional. O tédio é sagrado”, diz a especialista.

A presença afetiva, por mais simples que seja, também faz diferença. Um olhar atento, afeto nomeado, ritual de boas-vindas ou despedida, ou apenas dez minutos de atenção plena fortalecem o vínculo entre pais e filhos. Silmara lembra que o ambiente doméstico também influencia diretamente a regulação emocional: espaços organizados, cantos de leitura, luz suave e música ajudam crianças e adultos a se sentirem mais calmos.

O que fazer nas férias na Capital?

Para aproveitar as férias sem sobrecarregar mães e crianças, Campo Grande oferece diversas opções de programação gratuita.

O Sesc Teatro Prosa realiza de 17 a 27 de dezembro a edição especial do “Férias no Prosa”, com teatro, dança, música e contação de histórias para crianças e famílias. Entre os destaques estão os espetáculos “O lugar mais lindo da minha cidade”, “Kalivôno”, “R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória”, “Histórias Mágicas de Natal” e “Grandes Miudezas do Pantanal”. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo Sympla, sujeitos à lotação.

Além dos espetáculos, parques e praças da cidade oferecem oportunidades de lazer ao ar livre, esportes e atividades físicas. O Parque Ayrton Senna conta com quadras, pistas de atletismo e academia ao ar livre; a Praça Esportiva Belmar Fidalgo possui quadras, campo de futebol, pista de corrida e playground; e o Parque Villaggio Santa Inês oferece aulas gratuitas de yoga, funcional e zumba.

Para Silmara Medeiros, o segredo das férias está no equilíbrio entre pausa, presença e atividades significativas. Momentos simples, risadas compartilhadas e pequenos rituais diários podem transformar o período em um tempo de aprendizado, cuidado e fortalecimento do vínculo familiar.

