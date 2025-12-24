Menu
Vídeo: Pressão por felicidade pode elevar estresse e tristeza emocional no Natal

A chamada 'melancolia natalina' afeta pessoas que enfrentam solidão e frustrações pessoais

24 dezembro 2025 - 14h52Sarah Chaves    atualizado em 24/12/2025 às 15h03
Psicóloga Mayara Souza Psicóloga Mayara Souza  
Dr Canela

O Natal, tradicionalmente associado à alegria e à convivência familiar, também pode levar a sentimentos de tristeza, ansiedade e solidão em parte da população. Pesquisas nacionais e internacionais indicam que o período de festas de fim de ano costuma elevar os níveis de estresse emocional, fenômeno conhecido como 'holiday blues' ou melancolia natalina.

Entre os fatores que contribuem para esse cenário estão a pressão social pela felicidade, expectativas irreais criadas em torno das celebrações, dificuldades financeiras e o balanço pessoal de fim de ano. A exposição constante a imagens idealizadas de reuniões familiares e celebrações nas redes sociais intensifica o sentimento de inadequação para quem vive perdas, conflitos ou frustrações.

Dados da American Psychological Association mostram que 89% dos adultos relatam algum nível de estresse durante as festas, enquanto 41% afirmam que esse índice aumenta em relação a outras épocas do ano. A solidão e a ausência de familiares também aparecem entre os principais gatilhos emocionais do período.

Para a psicóloga Tania Ferraz Alves, do Instituto de Psiquiatria da USP, o Natal representa um momento de maior vulnerabilidade emocional. "É um aumento significativo de estresse, impulsionado por um ambiente de comparação constante", afirma.

Especialistas alertam que, embora a tristeza sazonal seja passageira, é importante reconhecer os sinais de sofrimento emocional. Estabelecer limites, reduzir expectativas e buscar apoio psicológico, quando necessário, são medidas essenciais para atravessar o período de forma mais saudável.

A psicóloga Mayara Souza explica que sensação é normal nesta época, e propõe atividades alternativas:

 

Dr Canela
