Pequenos empresários também podem aproveitar a Black Friday para aumentar as vendas e atrair clientes. A data, marcada para 27 de novembro, exige planejamento para que os descontos não comprometam o lucro. Segundo o Sebrae/MS, o primeiro passo é definir o objetivo da promoção, seja renovar o estoque, conquistar consumidores ou melhorar o faturamento.

Para ajudar outros comerciantes, o Sebrae/MS disponibilizou gratuitamente o e-book Black Friday sem sufoco, com orientações para organizar as promoções.

O analista Carlos Henrique Oliveira orienta que os comerciantes avaliem os custos, escolham os produtos que entrarão na promoção e organizem o atendimento. A divulgação nas redes sociais também é importante, assim como a preparação da equipe e do estoque para o aumento da procura.

Em Campo Grande, a empresária Isabela Chaga, dona da Liw Modas, buscou orientação na unidade do Sebrae Parati/Aero Rancho para planejar as ofertas. Com a loja aberta desde fevereiro, ela decidiu antecipar os descontos.

“Tenho loja física, mas também apostei nas vendas pelo Instagram e WhatsApp. Para atrair mais clientes, estou oferecendo até 30% de desconto em toda loja e antecipei o período de Black Friday, com a promoção valendo até o dia 21”, relatou.