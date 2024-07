BC aprova novas normas que viabilizam o pagamento Pix por aproximação

O Banco Central do Brasil (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou, nesta quarta-feira (4), as novas regras para o sistema Open Finance, mudanças que viabilizarão o pagamento do Pix, sistema de transferências instantâneas, por aproximação.

A iniciativa vai diminuir as etapas nos pagamentos online e permitirão a oferta de Pix nas carteiras digitais, as chamadas wallets, o que abrirá espaço para a realização de pagamentos sem a necessidade de acessar o aplicativo da instituição financeira.

“O Open Finance já permite que os consumidores brasileiros tenham acesso a múltiplos benefícios advindos de soluções criadas pelas instituições participantes, a exemplo de agregadores e gerenciadores financeiros; oferta de crédito mais barato; maior facilidade para portabilidade de crédito e de salário; economia com cheque especial; oferta de melhores oportunidades de investimentos”, afirmou o BC.

Segundo o Banco Central, a partir do Open Finance, as instituições financeiras irão criar Super Apps, consolidando todas essas soluções e informações em um único aplicativo, facilitando a experiência ofertada aos clientes.

Se espera que ainda neste mês sejam publicadas normas mais detalhadas sobre como os serviços serão promovidos, com os testes para garantir a segurança das operações começando já em novembro deste ano.

Essas novas funcionalidades devem estar disponíveis a partir de fevereiro de 2025.

