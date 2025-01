Cartão de crédito é responsável por 75% do endividamento das famílias na Capital

Uma Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), de famílias de Campo Grande, feita em dezembro de 2024, apontou, que apesar da diminuição dos débitos, a principal causa das dívidas é o cartão de crédito.

As dívidas em geral, com cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros apresentou um recuo e fechou em 65,0% frente a 65,2% em novembro. Esse índice é maior do que o do ano passado, quando foi de 61,4%.

Levando em conta as famílias que recebem até 10 salários mínimos e as que recebem acima desse valor, o principal fator de endividamento apontado foi o cartão de crédito com 75,6% da causa, seguido por carnês (21%) e crédito pessoal (8,8%)

Segundo a pesquisa, famílias com renda até 10 s.m. são as que apresentam mais dívidas (67,8%) ante as que têm 10 salários mínimos ou mais (51%).

Outros 46,6% dos entrevistados têm contas em atraso e 41,3%% não terão condições de pagar as dívidas atrasadas. “Final de ano é um período em que as famílias aumentam seu consumo, mas também há um aporte financeiro com 13º. salário, férias e, por isso, vemos o crescimento de dívidas como cartão de crédito e crédito pessoal”, explica a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira.

A pesquisa é realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também