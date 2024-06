Adriane entrega mais quatro escolas revitalizadas nesta quarta-feira

Durante entrega da reforma da EMEI Maria de Lourdes Vieira, no bairro Sayonara, na manhã desta quarta-feira (19), a prefeita Adriane Lopes destacou que medidas têm que continuar. "Quando todos acreditam as coisas começam a avançar. Temos que pensar no 'Juntos Pela Escola 2', tudo que foi feito precisa de continuidade, mudanças rápidas, resultados positivos em um curto espaço de tempo".

A revitalização faz parte do programa 'Juntos Pela Escola' que deve entregar as 205 unidades da Rede Municipal de Educação, revitalizadas, a partir de um investimento de R$ 40 milhões que são empregados com a gerência dos diretores e da Associação de Pais e Mestres (APM).

A diretora da Emei que já tem 36 anos no bairro, Jaqueline Vascão, informou que a revitalização contemplou pintura interna e externa, telhado, banheiro com acessibilidade e rampa. "Apenas esse ano eu vejo essa revitalização e esse olhar diferenciado para a educação de Campo Grande", comentou.

Com essa entrega com investimento de R$ 200 mil, a Prefeitura de Campo Grande soma mais de 100 escolas revitalizadas pelo Programa 'Juntos pela Escola', cerca de 15 já foram entregues.

A chefe do Executivo também elencou o avanço na educação a partir da aprovação do Projeto de Lei do Poder Executivo de nº 11.371/24, que autoriza a ampliação de 2 mil para 4,2 mil vagas no Concurso Público para cargos administrativos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Campo Grande na terça-feira (18).

Além da Emei Maria de Lourdes, são entregues nesta quarta-feira (19), as revitalizações das Emeis Clotilde Chaia, no Jardim Imá, Micheli Regina Locatelli no Aero Rancho e Clebe Brazil Ferreira no Jardim Itamaracá.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também