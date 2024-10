JD1TV: "Sou uma candidata de centro-direita", diz Rose em Sabatina

Abrindo a rodada de sabatinas do 2º turno das eleições municipais de Campo Grande, o JD1 recebeu a candidata a prefeita da Capital pelo União Brasil, Rose Modesto.

Quando questionada sobre sua posição política, Rose respondeu: “Nunca fui de esquerda”, ressaltando que sua filiação é de centro-direita, assim como seu partido, União Brasil, e seus apoiadores, incluindo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Para o 2º turno, Rose afirmou que sua estratégia principal é conquistar os votos dos eleitores que apoiaram candidatos que não avançaram e aqueles que não compareceram ao 1º turno. Ela destacou que continuará fazendo uma campanha voltada para o povo, em vez de focar em alianças partidárias.

Rose também enfatizou que não faz ataques pessoais à prefeita Adriane Lopes (PP), mas sim, critica a sua gestão.

Assista:

