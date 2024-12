JD1TV: Carlão elogia desempenho da Câmara

O vereador reeleito e ainda presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlão, participou do JD1 Retrospectiva nesta quarta-feira (18). No programa, ele falou sobre o ano eleitoral, o seu legado no cargo e também, os projetos.

Segundo ele, a Câmara finalizou o ano de 2024 com importantes marcos em sua trajetória, destacando-se pelo fortalecimento do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (PRODES), e por uma gestão comprometida com a transparência e a inovação legislativa.

O PRODES concede incentivos fiscais e doação de áreas a empresas que se comprometem com contrapartidas econômicas e sociais.

A Câmara trabalhou para assegurar que os benefícios concedidos pelo PRODES fossem revertidos em resultados concretos para a população.

A liderança da Câmara Municipal destacou, ainda, a ampliação do acesso público às atividades legislativas e a implementação de ferramentas digitais que facilitaram a participação popular.

Assista:

