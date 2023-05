JD1TV: 1ª 'Cãominhada' lota Parque dos Poderes com feira de adoção e atividades gratuitas

A manhã deste domingo (21) foi movimentada no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A reserva natural foi cenário principal da 1ª Cãominhada do bem-estar animal, que reuniu mais de 500 pessoas com seus animais de estimação.

As atividades começaram às 8h em frente à Governadoria. Organizada pela Setescc (Secretaria Estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a cãominhada contou com shows, sorteio de brindes e até feira de adoção responsável de cães e gatos, entre outras atividades.

A abertura do evento teve apresentação do projeto “Cão Herói, Cão Amigo” do Corpo de Bombeiros Militar, com cães que ajudam idosos, crianças autistas, entre outros; além dos animais do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Eles mostraram como os cães farejadores atuam na busca de entorpecentes no combate ao tráfico de drogas. Confira:

Quem passou pelo Parque pôde notar muita gente entusiasmada e os animais fazendo barulho pela satisfação de estar passeando. Participando da Cãominhada, Maria Doroteia foi com a família e 4 dos seus 28 cachorros.

"Quando ficamos sabendo da Cãominhada já nos interessamos na hora. Temos ao total 28 cachorros e 8 gatos, e por isso os passeios precisam ser divididos. Hoje trouxemos o Dogue Alemão, que resgatamos em Curitiba, a Blue Heeler, que resgatamos aqui em Terenos, uma Schnauzer, e uma Spitz. Eles estão amando, e esperamos que tenham mais edições, para trazermos os outros cachorros", disse ela à reportagem

Acostumado a levar o Pastor Alemão ao Parque aos domingos, o médico veterinário João de Lima ficou feliz com a iniciativa voltada aos animais. "Sempre venho correr e ele vem comigo, e hoje ter uma atividade voltada para eles, foi algo muito bacana. Aguardando as próximas edições já", relatou.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, participou do evento, junto ao titular da Setescc, Marcelo Ferreira Miranda. O vereador Juari Lopes, o “Prof. Juari” (PSDB), também esteve na abertura da cãominhada.

