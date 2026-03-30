OperÃ¡rio demite Massaro apÃ³s goleada sofrida e a trÃªs dias da decisÃ£o do Estadual

O técnico Paulo Massaro foi demitido do comando técnico do Operário nesta segunda-feira, dia 30. O anúncio foi feito oficialmente clube nas redes sociais.
A decisão surge após a goleada sofrida contra o Vila Nova, por 6 a 0, pela segunda rodada da Copa Verde. Até então, a equipe vinha invicta na temporada, mas nem os bons resultados sustentaram o técnico no cargo.
Outro ponto é que a decisão do Operário acontece a três dias da decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense - que será disputada na quinta-feira, dia 2. No primeiro jogo contra o Bataguassu, o clube de Campo Grande venceu por 3 a 1.
Segundo a nota divulgada pelo clube, o auxiliar Evandro de Lima comandará a equipe de forma interina nos próximos jogos.
"O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados, dedicação e profissionalismo durante o período em que esteve à frente da equipe, desejando sucesso na continuidade de sua carreira".