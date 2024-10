Dorival Júnior anuncia Abner e Igor Jesus como titulares na Seleção contra o Chile

Dorival Júnior definiu a escalação da Seleção Brasileira que enfrentará o Chile nesta quinta-feira (10), às 20h (de MS), em Santiago. A partida é válida pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Abner e Igor Jesus serão titulares.

"Abner e Igor iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que ter isto como um peso, como um dificultador além da responsabilidade natural de vestir uma camisa pesada como da seleção, olhar a nossa situação e temos de encarar. Nossa comissão fez só dois jogos nesta fase classificatória, mas a responsabilidade é de todos nós, não fugimos do contexto", disse ele.

"Já foi definido (o time). A ideia era essa, foi mantida. Os treinos nos mostraram coisas boas. Todo mundo muito concentrado para que possamos fazer dois jogos dentro de um nível diferente principalmente do primeiro tempo da última partida. Esse é um objetivo que todos nós temos para que possamos reverter esse quadro momentâneo", completou.

No treino de terça (8), na Academia de Futebol do Palmeiras, o técnico havia sinalizado com mudanças para o jogo. A principal delas, a entrada de Igor Jesus, do Botafogo, no ataque, junto de Savinho, Raphinha e Rodrygo.

Na lateral esquerda, Dorival testou Abner e Alex Telles, mas acabou optando pelo primeiro nome para a posição. A escalação, portanto, terá: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Em busca de reabilitação, a Seleção enfrentará os dois últimos colocados das Eliminatórias. O Chile ocupa a nona colocação e vem de derrota em casa para a Bolívia. Já o Peru, adversário na terça-feira, em Brasília, é o lanterna.

O Brasil está no quinto lugar, com 10 pontos, oito a menos do que a líder Argentina.

