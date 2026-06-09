Um homem, ainda não identificado, morreu após entrar em confronto com uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (8), em Sidrolândia.

Segundo informações preliminares, o suspeito foi socorrido pela própria equipe policial e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas e, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o local exato do confronto ou possíveis apreensões realizadas durante a ação.

A reportagem segue acompanhando o caso e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.