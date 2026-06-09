Polícia
AGORA: Homem morre em confronto com Choque em Sidrolândia
Suspeito ainda não identificado foi socorrido pela própria equipe policial e encaminhado para a UPA do município, mas não resistiu aos ferimentos
Um homem, ainda não identificado, morreu após entrar em confronto com uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (8), em Sidrolândia.
Segundo informações preliminares, o suspeito foi socorrido pela própria equipe policial e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.
As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas e, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o local exato do confronto ou possíveis apreensões realizadas durante a ação.
A reportagem segue acompanhando o caso e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.