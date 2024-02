Presidente do Corinthians pede ajuda às torcidas organizadas para escolher novo técnico

Saiba Mais Esportes Corinthians demite Mano Menezes após sequência de derrotas; opção já existe

Encontrar um novo técnico se tornou a maior preocupação do Corinthians desde ontem (05), após a demissão de Mano Menezes. O presidente do clube paulista, Augusto Melo, juntamente com a diretoria, ainda não definiu um nome para ocupar o cargo. Para ajudar na decisão, o representante do timão convocou as torcidas organizadas.

Augusto Melo quer a opinião dos membros das principais torcidas organizadas do Corinthians em uma reunião, que será realizada no Parque São Jorge. Assim como contou com eles no encontro da segunda-feira (04), quando falaram com Rubão, diretor de futebol do time. E na conferência de ontem (05), com o presidente Augusto Melo.

Os encontros anteriores foram para informar as torcidas sobre as finanças do clube e o que foi feito pela diretoria nesse início de 2024.

Já a próxima reunião será para buscarem um novo técnico. Um nome surgiu em meio à rumores, e foi o de Cuca, mas ele revelou para a Itatiaia que não foi procurado pelo clube paulista. O ex-técnico comandou o Corinthians em 2023 por duas partidas, mas deixou o time por causa da rejeição dos torcedores, diante da sua condenação em um caso de estupro na Suíça, em 1987.

Segundo a Itatiaia, os membros da torcida organizada Gaviões da Fiel revelaram que durante a reunião, outros temas também serão discutidos, além da busca de treinador.

