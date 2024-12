Santos tenta contratar Neymar e Gabigol mas esbarra em dificuldades financeiras

O Santos buscou as contratações de Neymar e Gabigol para reforçar o elenco, mas as negociações não avançaram.

Mesmo com dificuldades financeiras, o presidente Marcelo Teixeira acreditava nos projetos elaborados para viabilizar a chegada da dupla, apostando em parcerias e estratégias criativas.

Teixeira reconheceu que o clube enfrenta uma situação econômica difícil, especialmente após retornar à Série A. Apesar disso, destacou a importância de sonhar alto e trabalhar para reerguer a história do Santos.

“O Santos não tem condições de pagar Neymar ou Gabriel diretamente. Nosso orçamento é limitado. Mas apresentamos um projeto envolvendo parceiros, algo semelhante ao que fizemos em 2009, quando trouxemos Marta e Cristiane para o futebol feminino sem custos diretos ao clube”, disse o presidente.

Atualmente, Neymar segue vinculado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, enquanto Gabigol já tem acordo firmado para jogar no Cruzeiro a partir de 2025.

Sobre Neymar, Teixeira afirmou que o Santos acompanha de perto a situação do atacante e que há um projeto estruturado caso o jogador e seu atual clube, o Al-Hilal, cheguem a um entendimento.

Em relação a Gabigol, o presidente revelou que uma proposta foi apresentada ao jogador e ao seu staff, mas reconheceu que o Santos chegou tarde na disputa. Assim, o atacante, que foi revelado pelo clube, optou por acertar com o Cruzeiro.

Apesar das dificuldades e da frustração nas tentativas de contratar os astros, Teixeira reforçou o compromisso de buscar alternativas criativas e viáveis para fortalecer o elenco e devolver ao Santos o protagonismo no futebol nacional.

