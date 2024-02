Vini Jr volta a ser alvo de ataques racistas, informa LaLiga

A LaLiga, organizadora da principal divisão de futebol da Espanha, denunciou que o craque brasileiro Vini Jr, que atualmente joga pelo Real Madrid, foi alvo de ataques racistas durante um jogo na última semana.

Segundo a entidade, antes da partida entre Real Madrid e Getafe, a torcida começou a chamar o brasileiro de “macaco”. O caso já foi denunciado para a Comissão Antiviolência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

No total, a LaLiga já fez mais de 10 denúncias de insultos racistas contra o jogador, no entanto, nenhuma medida foi tomada até o momento.

