'A lua me traiu': No Dia do Corno, relembre famosos que já levaram "galha"

Nesta sexta-feira (25), é celebrado o Dia do Corno — uma data que, embora não oficial, ganhou fama nas redes sociais e no imaginário popular.

Para marcar o dia, listamos famosos que viveram escândalos públicos de traição, mostrando que nem mesmo a fama e o glamour são garantia de fidelidade. Confira:

Preta Gil

A cantora descobriu a traição do então marido, Rodrigo Godoy, com sua ex-estilista, Ingrid Lima, pouco após receber o diagnóstico de câncer.

Maíra Cardi

A influenciadora e coach foi traída ao menos 16 vezes por Arthur Aguiar, com quem teve um relacionamento conturbado. A separação ganhou destaque nacional após Maíra expor as infidelidades e relatar ter vivido um relacionamento abusivo.

Rodrigo Santoro

O ator foi traído publicamente por Luana Piovani, sua então namorada, que foi flagrada aos beijos com outro homem durante o carnaval de Salvador. A história foi manchete em todo o país nos anos 2000.

Beyoncé

Mesmo sendo um dos casais mais poderosos da música, Beyoncé e Jay-Z enfrentaram uma crise após a cantora expor, no álbum “Lemonade”, indícios de traição. Anos depois, o próprio rapper admitiu publicamente a infidelidade.

Dani Calabresa

A humorista foi traída pelo então marido, Marcelo Adnet, que foi flagrado beijando outra mulher em 2014. Apesar da tentativa de reconciliação, a relação chegou ao fim após novos episódios de infidelidade.

Robert Pattinson

O astro da saga Crepúsculo foi traído pela colega de elenco e namorada, Kristen Stewart, com o diretor Rupert Sanders. O caso teve grande repercussão internacional e resultou no fim do relacionamento.

Shakira

A cantora colombiana descobriu a traição de Gerard Piqué por sinais inusitados, como o desaparecimento de uma geleia que apenas ela comia. Detetives confirmaram a infidelidade com Clara Chía.

Justin Timberlake

Nos anos 2000, rumores de que Britney Spears havia traído Justin com o coreógrafo Wade Robson circularam fortemente após o lançamento do hit “Cry Me a River”. O relacionamento chegou ao fim de forma conturbada.

Joelma

A cantora revelou ter sido traída várias vezes por Ximbinha, seu então marido e parceiro musical na banda Calypso. Além das traições, ela também denunciou episódios de violência no relacionamento.

Luana Piovani

Se por um lado ela traiu Rodrigo Santoro, por outro foi traída por Pedro Scooby, pai de seus filhos. A atriz chegou a fazer postagens enigmáticas e declarações públicas sobre infidelidades ao longo da relação.

