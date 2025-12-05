Águas Guariroba conquista o Prêmio Quíron Rubi no "Oscar do Saneamento"

A Águas Guariroba recebeu em Campinas o Prêmio PNQS, considerado o “Oscar do Saneamento”, consolidando mais um marco em sua trajetória de excelência. A cerimônia, realizada em um ambiente solene, foi aberta com a interpretação do Hino Nacional pela cantora Naty Morais, acompanhada pelo Quinteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Campinas, reforçando o caráter especial da noite que reuniu as principais companhias de saneamento do país.

Para a diretora-executiva Francis Faustino, o reconhecimento simboliza a maturidade institucional da empresa. “Cada conquista reafirma nossa dedicação em construir uma gestão sólida, moderna e centrada nas pessoas. Esse resultado é fruto do empenho de equipes que atuam com foco em qualidade, inovação e sustentabilidade”, destacou.

O Supervisor de Qualidade e Meio Ambiente, Denis Carlos Suriano dos Santos, reforçou o valor do trabalho coletivo: “Esse troféu representa o esforço de todos os colaboradores. É gratificante saber que nosso trabalho melhora a qualidade de vida de milhares de pessoas”.

A conquista do Quíron Rubi em 2025 soma-se a uma sequência de resultados expressivos no PNQS: Bronze em 2022, Ouro em 2023 e Diamante em 2024. O histórico evidencia evolução contínua e consolida a concessionária entre as referências nacionais do setor, reforçando seu compromisso com serviços de alta qualidade e o desenvolvimento sustentável de Campo Grande.

O diretor-presidente Gabriel Buim ressaltou o significado da premiação: “Esse reconhecimento mostra que estamos evoluindo de forma consistente. É fruto de um trabalho técnico, responsável e comprometido para oferecer serviços cada vez melhores à população”.

Integrante da Aegea Saneamento, presente em 892 cidades de 15 estados, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, prestando serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior do estado, a Aegea opera por meio da PPP com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal, atendendo 68 municípios.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também