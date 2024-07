Brasileiro que estava desaparecido no Peru morreu após cair em greta

A família do montanhista brasileiro Marcelo Motta Delvaux, natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que estava desaparecido desde o dia 30 de junho no Peru, informou que ele caiu em uma greta e não sobreviveu.

Segundo a irmã do montanhista, Patrícia Delvaux, as buscas pelo brasileiro foram encerradas neste domingo (7). "Não tem como entrar na greta pela profundidade e instabilidade do lugar. Infelizmente não há chance dele estar vivo. Já se vão 7 dias caído ali", explicou.

O brasileiro desapareceu no final do mês passado no Nevado Coropuna, a quarta montanha mais alta do Peru, com aproximadamente 6.300 de altitude.

As buscas por ele tiveram início no dia 4 de julho e foram realizadas pela Polícia de Arequipa, cidade em que o monte se encontra, e por uma equipe de guias profissionais contratada por familiares de Marcelo.

Conforme informações do GPS, Marcelo chegou ao topo do Coropuna Oeste por volta das 15 horas do dia 30 de junho. Pouco tempo depois, iniciou a descida pelo monte, no entanto, próximo a 6.300 metros, o sinal parou em um ponto e não se moveu mais.

Ele caiu em uma greta, espécie de rachadura, e acabou morrendo.

