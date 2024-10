CDL Campo Grande projeta R$ 90 milhões em movimentação para a Black Friday

A Black Friday de 2024 deve gerar um movimento de R$ 90 milhões na economia de Campo Grande. O evento promocional ocorrerá na última sexta-feira de novembro, no dia 29.

Adelaido Vila, presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL) de Campo Grande, explica que a Black Friday teve origem nos Estados Unidos e chegou ao Brasil há 10 anos.

Para os pequenos negócios brasileiros, no entanto, a adaptação é considerada desafiadora. “O ideal seria que a Black Friday acontecesse em janeiro e não em novembro. Em novembro, o lojista tem apenas 30 dias para repor os estoques”, opinou Vila.

Em 2023, 300 lojas da Capital participaram da Black Friday, movimentando cerca de R$ 85 milhões. Para este ano, a CDL planeja realizar um levantamento sobre quantos estabelecimentos pretendem participar.

Tanto lojas físicas quanto online aproveitam essa oportunidade para aumentar as vendas e reduzir estoques. Para os consumidores, é uma chance de adquirir produtos a preços mais acessíveis. Além disso, a Black Friday também marca o início das compras de Natal, impulsionando a atividade do comércio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também