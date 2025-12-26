Menu
Com melhora em internação, Galvão Bueno deve receber alta no sábado

O narrador passou por exames e foi diagnosticado com um novo quadro de pneumonia

26 dezembro 2025 - 16h50Sarah Chaves
Galvão BuenoGalvão Bueno   (TV Globo)

Internado na noite de Natal, Galvão Bueno está próximo de deixar hospital. O narrador passou por exames e foi diagnosticado com um novo quadro de pneumonia. Há pouco mais de um mês, ele havia sido internado pelo mesmo motivo.

Segundo informou Leticia Bueno, sua filha, ao UOL, o comunicador apresentou uma melhora e deve deixar a Santa Casa de Londrina neste sábado.

Galvão foi internado na noite do dia 24 de dezembro após apresentar um mal-estar. Ele estava em Londrina com a família e foi internando na Santa Casa da cidade.

No fim de novembro, Galvão havia sido internado no Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, por conta de um quadro viral de pneumonia. Ele recebeu alta e voltou às atividades profissionais normalmente, trabalhando na final da Copa do Brasil, no último domingo, entre Vasco e Corinthians.
Após essa nova internação, a avaliação de médicos era de que o quadro poderia retornar, e o mais seguro seria uma nova rodada de exames.

Galvão Bueno vem apresentando melhora desde quarta-feira e está respondendo bem ao tratamento.
A previsão é de alta hospitalar neste sábado para continuar o tratamento em casa, conforme orientação médica.
A família e a equipe agradecem as inúmeras mensagens de carinho e apoio recebidas.

