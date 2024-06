Festival oferece degustação gratuita de vinhos neste sábado na Capital

Quem for fazer compras no sábado (29), poderá aproveitar da degustação gratuita de vinhos, queijos, massas e embutidos no Fort Atacadista Três Barras das 10h às 17h.

O festival será aberto ao público, com mais de 18 anos e permitirá a degustação de produtos de marcas parceiras, incluindo algumas exclusivas da rede.

Para a coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, o Festival de Vinhos oferece a oportunidade de conhecer novos sabores e marcas, abrangendo produtos disponíveis na Adega Fort. "É uma oportunidade para o público geral, tanto para os já familiarizados com vinhos quanto para os novatos, explorarem uma variedade de rótulos, incluindo opções de vinícolas nacionais e internacionais," explica Rafaellen.

Serviço

Festival Mundo dos Vinhos Fort Atacadista

Local: Fort Atacadista Três Barras

Endereço: Av. Três Barras, 1499 | Vila Vilas Boas | Navegue para loja

Data: 29 de junho

Horário: das 10h às 17h

