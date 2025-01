Filhotes são abandonados na Praça do Papa e estão disponíveis para ganharem um lar

Uma ninhada com sete filhotes de cachorro foi abandonada na Praça do Papa, na Vila Sobrinho em Campo Grande na noite de sábado (20), em uma ação que foi presenciada por Eloiza Marques.

De acordo com o relato da servidora, o condutor de uma caminhonete S10 prata, passou e deixou uma casinha com os cachorrinhos junto com a mãe. A cadela saiu desesperadas atrás do carro e se perdeu. "Meu namorado voltou correndo até em casa para pegar o carro, foi atrás, mas não conseguiu encontrar a mãezinha deles".

Eloiza resgatou os filhotes que ficaram na rua, cinco machos e duas fêmeas que foram vermifugados e que estão disponíveis para adoção “todos lindos e cheios de vida”. Os interessados podem ligar para os números (67) 992721275 ou 992774038.

O casal também não conseguiu encontrar a caminhonete que abandonou os cachorros, para anotar a placa. Lembrando que abandono de animais é crime, previsto a Lei Federal nº 9.605/98, podendo acarretar pena e reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda ao infrator.

