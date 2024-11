Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/11/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Logo cedo, você pode canalizar toda a sua energia para algo produtivo, mas precisa manter o foco nas tarefas se quiser que o serviço renda. Seu sexto sentido fica mais aguçado e você será capaz de manter seus objetivos em segredo hoje. E com Vênus e Saturno favorecendo a sua habilidade de comunicação, você tem tudo para se destacar ao fazer novos contatos profissionais ou lidar com o público. Pena que nem tudo é perfeito e pode pintar briga com o mozão à tarde se não tiver cuidado. Mas você pode usar sua sensualidade para fazer as pazes à noite. A atração física vai dar as cartas na paquera e uma química de milhões pode animar um encontro mais tarde.

Aquário

Nesta sexta, priorize as tarefas que podem ser feitas em parceria e verá como as coisas devem progredir melhor do que você esperava. Depois do almoço, Vênus troca likes com Saturno e avisa que pode receber uma grana que não esperava. Só mantenha isso em segredo por enquanto para afastar gente interesseira, ok? Aproveite para curtir a companhia das pessoas próximas, mas drible uma torta de climão em casa na parte da tarde. Depois, tudo se ajeita. O ciúme pode incomodar em alguns momentos, mas dá pra fazer as pazes se você pegar mais leve depois. Se está só, a vontade de embarcar em algo mais sério pode pesar e atrapalhar a conquista. Dê um passo de cada vez.



Áries

Sextou, Peixes, e você vai fechar a semana com uma disciplina de dar inveja no serviço! Aproveite para cuidar de alguns assuntos práticos que vinha adiando e mostre o quanto você pode render quando está comprometido com o trabalho. Pode até causar uma boa impressão na chefia, e isso vai se refletir de maneira favorável na sua vida profissional. Mas nem tudo é perfeito à tarde e há risco de perder informação importante ou se distrair com os prazos. Ainda bem que Vênus e Saturno deixam o astral mais leve e prometem animar até a sua vida amorosa, que andava meio devagar. Encontro com os amigos pode agitar a conquista ou afastar a rotina no romance.



Touro

Sextou, bebê, e as estrelas avisam que você pode se sair melhor em tarefas que pedem bom–senso e praticidade. Mas nada cai do céu, então deixe algumas questões pessoais de lado e foque nas tarefas que precisa entregar, tá? Vênus e Saturno se unem para mandar as melhores vibes para os contatos com amigos e pessoas próximas, e você pode se divertir muito na companhia deles. À noite, vai ser divertido curtir a companhia da família sem grandes dramas. Os relacionamentos seguem mais estáveis e a paquera sai ganhando se a turma der uma mãozinha. Demonstrações de afeto animam as coisas com o love, mas não exagere nas demonstrações de ciúme.



Gêmeos

Seu jeito falante e comunicativo fica ainda mais evidente nesta sexta e ajuda você a se entender melhor com colegas, pessoas próximas e até com o público em geral. Se trabalha com vendas, pode ser mais fácil se destacar pela manhã, quando o astral fica mais leve. Mas é melhor ter cuidado com fofoca ou confusão na parte da tarde: escolha as palavras com cuidado e não revele mais do que o necessário. Uma boa conversa será a melhor maneira de conseguir tudo o que quiser do mozão e aparar algumas arestas. Prepare–se para as oportunidades de paquera que vão pipocar por aí, mas cuidado com gente falsa. Seu poder de atração cresce e apimenta a intimidade.



Câncer

Sextou com um astral pra lá de favorável para as suas finanças, Câncer! Você pode identificar uma oportunidade única de encher o bolso, mas terá que se esforçar para isso porque o dinheiro não vai cair do céu. À tarde, se alguém aparecer pedindo um empréstimo, a chance de você sair no prejuízo e até prejudicar uma amizade é real oficial, então abra os olhos. Vênus e Saturno trocam likes e avisam que os relacionamentos vão contar com uma dose extra de proteção. Nem o seu lado possessivo vai atrapalhar os momentos com o mozão e a sintonia entre vocês tem tudo para crescer. O desejo de se comprometer pode movimentar as coisas na paquera.

Leão

Nesta sexta, o céu avisa que você conta com um reforço de ótimas energias para correr atrás dos seus interesses, Leão. Pode até surgir um ou outro obstáculo à tarde se quiser fazer tudo do seu jeito, mas nada que você não consiga dar conta. Evite implicar com os outros sem motivo e foque nos resultados que pretende alcançar no trabalho. Ninguém será capaz de atrapalhar o seu sucesso! Aproveite para matar a saudade das pessoas queridas que não consegue encontrar no dia a dia. Se está na pista, jogue todo o seu charme logo cedo para encantar o seu alvo. Seja você mesma pra deixar o mozão ainda mais apaixonado: o romance segue protegido pelas estrelas!



Virgem

A Lua segue infernizando seu astral e avisa que será preciso mais sensibilidade pra lidar com assuntos do dia a dia, inclusive aquelas tarefas de rotina. A boa notícia é que, se ouvir seu sexto sentido, você tem tudo para se sair melhor do que esperava! Talvez não seja tão fácil manter a atenção no trabalho à tarde, mas faça um esforço para não se distrair com qualquer coisinha se quiser que o serviço renda, Virgem. Ainda bem que Vênus e Saturno enviam vibes maravilindas para os seus relacionamentos e há sinal de muito romantismo nos momentos com o love! O astral também será perfeito para paquerar, encantar e até promover um ficante para um parceiro oficial.



Libra

No trabalho, sua habilidade para lidar com as pessoas fica mais evidente logo cedo, então aproveite para finalizar um negócio ou adiantar tarefas que envolvem a participação de outras pessoas. E com Vênus e Saturno trocando likes à tarde, seu bom–senso tem tudo para crescer e ajudar você a se concentrar no serviço de rotina. Mas pode pintar briga com um amigo à tarde, então aposte em uma boa conversa para fazer as pazes. Tudo indica que devem surgir novos contatinhos se contar com a ajuda dos amigos na conquista. Há sinal de um clima leve e descontraído se já tem um ficante pra chamar de seu. Aproveite para melhorar a sintonia com quem ama!



Escorpião

Logo cedo, você não vai deixar que nada fique no seu caminho e esse empenho no trabalho tem tudo para render uma grana extra, Escorpião. É verdade que pode pintar concorrência ou rivalidade à tarde, mas você conta com determinação de sobra para dar a volta por cima. Aproveite para batalhar por uma grana extra ou um aumento. Vênus e Saturno favorecem as conversas e encontros com as pessoas queridas, além de protegerem os assuntos amorosos. Na paquera, você vai dar as cartas sem esforço! Pode até pintar um amor à primeira vista se ainda não tem um crush pra chamar de seu. Deixe as críticas de lado e aposte em um bom papo para melhorar o romance.



Sagitário

Sextou e as estrelas deixam o astral mais descontraído nesta manhã, Sagita. No trabalho, a camaradagem com os colegas tem tudo para crescer. Essa é a sua deixa pra investir no seu crescimento, seja na vida pessoal ou profissional. Só tenha cuidado para não se distrair demais à tarde e acabar perdendo um prazo importante ou alguma coisa do tipo. As finanças contam com ótimas energias à tarde e há chance de conquistar algo importante para a família ou para o seu lar. Aposte no seu charme para se dar bem na conquista! Há chance de cair de amores por alguém que conheceu em um app ou uma rede social. O romance conta com leveza, bom humor e animação.

