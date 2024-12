INSS divulga calendário de pagamentos para 2025

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário de pagamentos das aposentadorias, auxílios e pensões para o ano de 2025.

A tabela foi divulgada no último dia 18 e já está disponível para consulta pelos cerca de 40 milhões de beneficiários em todo o Brasil.

Assim como nos anos anteriores, o cronograma segue dividido entre dois grupos: um para quem recebe um salário mínimo e outro para aqueles que ganham mais de um salário.

As datas de pagamento são definidas conforme o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador, que aparece após o traço.

Os depósitos referentes ao mês de janeiro terão início em 27 de janeiro para segurados que recebem até um salário mínimo e seguem até 7 de fevereiro. Já os beneficiários com renda superior a esse valor receberão entre os dias 3 e 7 de fevereiro.

Com o reajuste do salário mínimo previsto para entrar em vigor no dia 1º de janeiro, os valores atualizados serão aplicados a partir do primeiro pagamento de 2025.

Os segurados têm diversas opções para verificar o valor e a data do pagamento:

Aplicativo Meu INSS: Disponível para smartphones.

Site oficial: A consulta pode ser feita pelo endereço meu.inss.gov.br.

Central 135: Atendimento por telefone, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. É necessário informar o CPF e confirmar os dados cadastrais.

Confira o calendário de pagamento:

