JD1TV: Menino de 3 anos foge de creche, anda mais de 1 km e cai em barranco

Uma câmera de segurança gravou o momento que um menino, de 3 anos, conseguiu escapar e fugir pelo vão do portão de uma creche municipal no Jardim Paulistano, na Zona Norte de São Paulo, na manhã da última quarta-feira (26). As imagens da fuga do garoto circulam nas redes sociais.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a criança passa pelo vão do portão;

Durante alguns segundos, o menino parece estar preso, mas consegue sair, levanta, comemora com os braços para o alto e desce a rua;

Momentos depois, ele retorna ao portão do CEI (Centro de Educação Infantil) Emília Ferreiro e volta a caminhar, agora subindo a rua;

O garoto chegou a andar mais de um quilômetro no bairro e caiu em um barranco antes de ser encontrado e resgatado por outras pessoas;

Por causa da queda, a criança estava com arranhões no rosto e no corpo.

A mãe da criança só teria sido avisada pela creche 40 minutos depois do sumiço do filho. Durante as buscas, um morador do bairro publicou uma foto dele uma rede social, informando que o garoto estava perdido.

O caso foi registrado numa delegacia. A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para comentar o assunto e aguarda um posicionamento. Assista:

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que vai apurar se ocorreram falhas de funcionários na fuga da criança. De acordo com a administração pública, será aberto um processo junto à Diretoria Regional de Educação. Além disso, serão tomadas medidas cabíveis pelo que aconteceu.

A Prefeitura informou ainda que o CEI onde o garoto escapou é administrado por uma OSC (Organização da Sociedade Civil).

A Secretaria Municipal de Educação também informou que, "assim que identificou a ausência do estudante em sala de aula, após atividade de recreação, a gestão comunicou os responsáveis e, imediatamente, acessou as imagens das câmeras de monitoramento. O estudante foi localizado, sem necessidade de atendimento médico, retornando às atividades no CEI".

*Com informações do portal g1

