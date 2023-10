JD1TV: Moradores filmam aparição do 'chupa-cabra' em Guia Lopes da Laguna

Quem nunca foi assombrado pela história do chupa-cabra durante a noite? Com aquela descrição de uma criatura assustadora, de quase metro e meio de altura com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. Pois bem, a lenda urbana para os moradores da cidade de Guia Lopes da Laguna, distante 221 quilômetros de Campo Grande, é cada vez mais real.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra uma criatura estranha sendo filmada pelos moradores da região, onde eles afirmam que é um ‘chupa-cabra’. Conforme as imagens, os homens afirmam que houve uma pequena luta entre eles e a espécie antes de ela morrer.

Apesar do achado, o site Fronteira News divulgou que especialistas em vida selvagem e zoologia alertam que é preciso cautela ao analisar tais vídeos, uma vez que muitas vezes animais com aparências incomuns podem ser resultado de mutações genéticas ou doenças. Além disso, a identificação de criaturas selvagens requer análises científicas aprofundadas, que ainda não foram realizadas no caso em questão

Assista as imagens:

