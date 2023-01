Lista com nomes de presos de MS é divulgada

Mato Grosso do Sul possui 32 pessoas presas pelos em decorrência dos atos golpistas e de vandalismo na sede dos Três Poderes em Brasília, ocorridos em 8 de janeiro. O grupo de manifestantes invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto.

Ao todo, são 20 homens e 12 mulheres, conforme a lista atualizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF).

Conforme o apurado, os homens estão presos no Centro de Detenção Provisória, enquanto as mulheres estão na unidade feminina. Até o momento, nenhum morador de MS foi liberado fazendo uso da tornozeleira eletrônica.

Até o momento, 464 acusados foram liberados para responder em lliberdade pelos crimes. Eles estão sob medidas cautelares. O total de 942 pessoas seguem presas na Capital Federal.

Confira a lista completa divulgada:

Centro de Detenção Provisória II

1 – Alcebiades Ferreira da Silva, 55 anos

2 – Alexandre Henrique Kessler, 50 anos

3 – Carlos Rogério Coimbra, 47 anos

4 – Daniel Rodrigues Machado, 44 anos

5 – Diego Eduardo de Assis Medina, 35 anos

6 – Djalma Salvino dos Reis, 45 anos

7 – Eliel Alves, 44 anos

8 – Ilson Cesar Almeida de Oliveira, 45 anos

9 – Ivair Tiago de Almeida, 47 anos

10 – Jairo de Oliveira Costa, 51 anos

11 – Jeferson Franca da Costa Figueiredo, 29 anos

12 – João Batista Benevides da Rocha, 60 anos

13 – Joci Conegones Pereira, 51 anos

14 – José Paulo Alfonso Barros, 46 anos

15 – Leandro do Nascimento Cavalcante, 42 anos

16 – Mario Jose Ott, 59 anos

17 – Misael da Gloria Santos, 49 anos

18 – Ricardo Moura Chicrala, 33 anos

19 – Rodrigo Ferro Pakuszewski, 28 anos

20 – Vilson Rogerio Santos Amorim, 48 anos.

Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF

1 – Ceila Michelle Pilocelli, 37 anos

2 – Debora Candida Gimenez, 51 anos

3 – Edna Dias Sales, 50 anos

4 – Elaine Ferreira Gonçalves, 42 anos

5 – Franceli Soares da Mota, 51 anos

6 – Madalena Severa dos Santos, 45 anos

7 – Maria Aparecida Barbosa Feitosa, 47 anos

8 – Marilete Pires Cabreira, 55 anos

9 – Regina Maria Fidelis da Silva, 47 anos

10 – Sidneia Xavier Gomes, 52 anos

11 – Valeria Arruda Gil, 30 anos

12 – Zilda Aparecida Correia de Paula, 45 anos.

