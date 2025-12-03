TCE-MS elege Iran Coelho das Neves como novo vice-presidente

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, elegeu nesta quarta-feira (3), o conselheiro Iran Coelho das Neves para o cargo de vice-presidente da Corte, concluindo o mandato remanescente do biênio 2025/2026.

A eleição aconteceu após o conselheiro Jerson Domingos se aposentar e a escolha ocorreu em plenário virtual, conforme previsto no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal.

A normativa estabeleceu que o registro de candidaturas deveria ser protocolado até as 8h30 do dia da votação, seguindo o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 160/2012 e o Regimento Interno do TCE-MS. A posse ocorre de forma imediata.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também