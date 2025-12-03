TCE-MS elege Iran Coelho das Neves como novo vice-presidente

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, elegeu nesta quarta-feira (3), o conselheiro Iran Coelho das Neves para o cargo de vice-presidente da Corte, concluindo o mandato remanescente do biênio 2025/2026.
A eleição aconteceu após o conselheiro Jerson Domingos se aposentar e a escolha ocorreu em plenário virtual, conforme previsto no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal.
A normativa estabeleceu que o registro de candidaturas deveria ser protocolado até as 8h30 do dia da votação, seguindo o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 160/2012 e o Regimento Interno do TCE-MS. A posse ocorre de forma imediata.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
Revisão Tarifária da Sanesul prevê aumento em duas etapas e amplia tarifa social
Política
STJ confirma condenação de ex-vereador da Capital por esquema de funcionários fantasmas
Brasil
Sistema prisional brasileiro registra superlotação de 150%, aponta CNJ
Geral
Nioaque avança para se tornar o primeiro destino de etnoturismo de MS
Política
Senado discute Auxílio Gás do Povo em audiência pública; proposta é do governo federal
Política
Gilmar Mendes estabelece que só a PGR pode iniciar impeachment de ministros do STF
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Política
Líder dos caminhoneiros e desembargador aliado de Bolsonaro anunciam greve geral
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Justiça