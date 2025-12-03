Menu
Menu Busca quarta, 03 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Geral

TCE-MS elege Iran Coelho das Neves como novo vice-presidente

Conselheiro concluíra o mandato remanescente do biênio 2025/2026

03 dezembro 2025 - 18h25Taynara Menezes
A posse ocorre de forma imediata.A posse ocorre de forma imediata.   (Foto: Reprodução)
Dr Canela

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, elegeu nesta quarta-feira (3), o conselheiro Iran Coelho das Neves para o cargo de vice-presidente da Corte, concluindo o mandato remanescente do biênio 2025/2026.

A eleição aconteceu após o conselheiro Jerson Domingos se aposentar e a escolha ocorreu em plenário virtual, conforme previsto no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal.

A normativa estabeleceu que o registro de candidaturas deveria ser protocolado até as 8h30 do dia da votação, seguindo o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 160/2012 e o Regimento Interno do TCE-MS. A posse ocorre de forma imediata.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Agora, mais de 50,6 mil famílias devem ser beneficiadas
Geral
Revisão Tarifária da Sanesul prevê aumento em duas etapas e amplia tarifa social
Ex-vereador Eduardo Pereira Romero -
Política
STJ confirma condenação de ex-vereador da Capital por esquema de funcionários fantasmas
Cadeia publica -
Brasil
Sistema prisional brasileiro registra superlotação de 150%, aponta CNJ
Em evento que contou com apresentações culturais e falas de autoridades, indígenas apresentaram proposta de plano de visitação turística
Geral
Nioaque avança para se tornar o primeiro destino de etnoturismo de MS
Foto -
Política
Senado discute Auxílio Gás do Povo em audiência pública; proposta é do governo federal
Ministro Gilmar Mendes -
Política
Gilmar Mendes estabelece que só a PGR pode iniciar impeachment de ministros do STF
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Reprodução / Vídeo
Política
Líder dos caminhoneiros e desembargador aliado de Bolsonaro anunciam greve geral
Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Identidade Visual MPMS -
Justiça
Em investigação contra pornografia infantil, MPMS prende suspeito na Capital

Mais Lidas

Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande