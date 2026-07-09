O idoso Azor Anastácio, de 82 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, dia 9, na residência em que morava, na cidade de Anastácio.

Quem encontrou a vítima foi uma agenda comunitária de saúde que tentou contato com o idoso há vários dias. Ele estava caído próximo ao veículo na garagem do imóvel.

A profissional sentiu um forte odor vindo da residência e notou a presença de várias moscas. Ao entrar na casa, a agente comunitária de saúde encontrou o idoso sem vida.

Segundo o site O Pantaneiro, a Polícia Militar foi acionada e a área foi isolada para os trabalhos de praxe da Polícia Científica.

Ainda não há detalhes do que poderia ter provocado a morte do idoso.