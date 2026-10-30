A Prefeitura de Dourados prorrogou até 30 de novembro o prazo para quitar dívidas municipais com desconto de 100% sobre juros e multas. Com a mudança, os contribuintes ganham mais 30 dias para aproveitar o programa Desenrola Tributos, que também permite parcelar os débitos em até 12 vezes no cartão de crédito.

A prorrogação foi publicada no Diário Oficial de quinta-feira (29). Até o dia anterior, a Secretaria Municipal de Fazenda havia contabilizado 19.283 guias pagas por meio do programa.

O benefício vale para dívidas vencidas até maio de 2026, incluindo débitos inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou protestados. São contemplados valores de IPTU, ISSQN (exceto retido na fonte), Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos e taxas municipais de fiscalização.

As guias podem ser emitidas pelo site da Prefeitura (www.dourados.ms.gov.br), pelo portal CAC Dourados ou pelo WhatsApp (67) 99895-0137, por meio da assistente virtual Doura.

A regularização pode ser feita por débito individualizado, sem necessidade de formalizar termo de parcelamento.