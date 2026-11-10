A Prefeitura de Dourados abriu nesta terça-feira (10) as inscrições para comerciantes interessados em vender alimentos, bebidas, artesanato e produtos de entretenimento durante o Natal Encantado 2026. Ao todo, serão disponibilizadas 111 autorizações para atuação na Praça Antônio João, entre 5 e 30 de dezembro. O prazo para participar termina em 16 de novembro.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, com preenchimento de formulário e envio dos documentos exigidos pelo link oficial .

As vagas estão divididas entre 15 ambulantes, 16 food trucks, 20 barracas e 60 participações para artesãos, distribuídas em três períodos. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas regularizadas, desde que comprovem residência ou estabelecimento comercial em Dourados. Cada interessado poderá escolher apenas uma categoria.

Os selecionados pagarão taxas de R$ 600 para food trucks e barracas, R$ 200 para ambulantes e R$ 100 para artesãos. O pagamento será feito somente após a homologação da seleção.

A lista de inscritos será divulgada em 19 de novembro. O sorteio público das vagas está previsto para o dia 24, e o resultado final dos habilitados será publicado em 26 de novembro.