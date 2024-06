53° Expomara mantém público cativo e mostra novas tendências do agro

Tradicional Feira Agropecuária de Maracaju, a Expomara chega a sua 53° edição com presença cativa do público e abrindo novas oportunidades para o agro, com novas tendências em diferentes setores. A festa, que também dispõe de atrações regionais e nacionais, teve início no dia 4 e segue até 11 de junho. A Expomara ocorre no Parque de Exposições da cidade, com entrada gratuita.

O evento é promovido pelo Sindicato Rural de Maracaju, tendo apoio do Governo do Estado e da prefeitura municipal. Nesta edição também se comemora os 100 anos da cidade, que é a principal potência do agro no Estado.

O governador Eduardo Riedel participou da feira nessa sexta-feira (7), visitando os stands e aproveitando a oportunidade para conversar com os expositores e com o público que compareceu ao evento.

"Parabenizar Maracaju por esta bela festa que é a Expomara. Esta é uma cidade que teve crescimento e expansão pela participação de todos. Apesar das dificuldades pela frente, o município continua sendo referência no setor agropecuário e vai superar qualquer empecilho que tiver pela frente", afirmou Riedel.

A programação da feira agropecuária conta com palestras técnicas, leilões, exposição, teatro, cultura, educação, negócios, tecnologia e inovação.

O presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Marco Antônio Marcondes, agradeceu apoio do Estado ao evento e destacou que a festa consegue juntar entretenimento, lazer e feira de negócios. "Sempre estamos na busca de inovação e da oportunidade de organizar uma exposição que atenda a todos os públicos, com uma festa preparada com muito carinho", finalizou.

